Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 25 березня 2022 року. Фото

08:47 25 березня Київ, Україна

За добу з 24 по 25 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу та здійснили 63 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбір завалів зруйнованих будівель.



Найбільше виїздів підрозділів служби порятунку на гасіння пожеж, викликаних обстрілами, було здійснено у Київському районі — 13, та у Московському районі міста Харків — 6. Також протягом доби рятувальники виїжджали на гасіння 25 пожеж, пов'язаних із горінням сухої трави та очерету на відкритих територіях, екосистемах.



Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвалися. Було відпрацьовано 42 адреси у Харкові та Харківському районі, де знаходилися спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.