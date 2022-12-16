Харківщина повністю знеструмлена

У зв'язку з масованим ударом рашистів по Україні Харків повністю знеструмлений, роботу метрополітену призупинено.
Про це повідомляє прессекретарка Харківобленерго Марина Шевченко та пресслужба Харківського метрополітену.
Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури у Чугуївському районі Харківщини, можливі перебої зі світлом.
Як раніше повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, були влучення в об'єкти критичної інфраструктури у Чугуївському районі. Як наслідок, можливі перебої з електропостачанням.
Про це повідомляє прессекретарка Харківобленерго Марина Шевченко та пресслужба Харківського метрополітену.
Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури у Чугуївському районі Харківщини, можливі перебої зі світлом.
Як раніше повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, були влучення в об'єкти критичної інфраструктури у Чугуївському районі. Як наслідок, можливі перебої з електропостачанням.
Окупанти у п'ятницю завдали 3 ударів по критичній інфраструктурі Харківщини.
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