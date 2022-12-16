Харківщина повністю знеструмлена

10:14 16 грудня Київ, Україна

У зв'язку з масованим ударом рашистів по Україні Харків повністю знеструмлений, роботу метрополітену призупинено.



Про це повідомляє прессекретарка Харківобленерго Марина Шевченко та пресслужба Харківського метрополітену.



Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури у Чугуївському районі Харківщини, можливі перебої зі світлом.



Як раніше повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, були влучення в об'єкти критичної інфраструктури у Чугуївському районі. Як наслідок, можливі перебої з електропостачанням.

"Попередньо – без постраждалих", - додав він.

Окупанти у п'ятницю завдали 3 ударів по критичній інфраструктурі Харківщини.