Харківщина повністю знеструмлена

10:14 16 грудня Київ, Україна

У зв'язку з масованим ударом рашистів по Україні Харків повністю знеструмлений, роботу метрополітену призупинено.

Про це повідомляє прессекретарка Харківобленерго Марина Шевченко та пресслужба Харківського метрополітену.

Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури у Чугуївському районі Харківщини, можливі перебої зі світлом.

Як раніше повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, були влучення в об'єкти критичної інфраструктури у Чугуївському районі. Як наслідок, можливі перебої з електропостачанням.
 
"Попередньо – без постраждалих", - додав він.
 
Окупанти у п'ятницю завдали 3 ударів по критичній інфраструктурі Харківщини.