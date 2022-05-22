Харківщина: кіберполіція ліквідувала масштабну шахрайську схему

15:14 19 серпня Киев, Украина

Співробітники кіберполіції Харківської області блокували шахрайську схему привласнення грошових коштів громадян за допомогою фішингу.

Про це в четвер, 19 серпня, повідомляє пресслужба МВС.



Серед постраждалих від схеми - громадяни України та іноземці. Використовуючи підроблену сторінку доставки торгового онлайн-майданчика, зловмисники отримували від потерпілих реквізити їхніх банківських карток і надалі привласнювали гроші.



Організував схему 20-річний чоловік, який зараз перебуває під вартою в слідчому ізоляторі. До протиправної діяльності фігурант залучив своїх співкамерників, які спільно підшукували "робітників" в Інтернеті. Більшість з учасників злочинної організації займалися пошуком потенційних потерпілих.





Фігуранти реєструвалися на торговому онлайн-майданчику. Для здійснення платежу або для продажу товару зловмисники надавали потерпілим посилання на фішингову сторінку заповнення реквізитів банківської картки. Решта членів групи за допомогою різних платіжних систем оформляли перекази грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні організатору рахунки. За оперативними даними, сума збитків становить 18 мільйонів гривень.

Також встановлено, що зловмисники реалізовували зазначену схему і для іноземних інтернет-майданчиків. Серед ошуканих - громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн.



Працівники поліції провели 24 обшуки в слідчому ізоляторі і в будинках фігурантів. Вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони.

Учасників угруповання затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.



Зараз дев'ятьом фігурантам оголошено про підозру про створення, керівництво злочинною організацією, а також участь в ній (ст. 255 КК) а також за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.