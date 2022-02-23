Харків: невідомий закрив котів в пластикових контейнерах і викинув
18:02 30 вересень Київ, Україна
Недалеко від футбольного поля чоловік виявив чотири закритих пластикових контейнера
, в трьох з яких перебували кішки.
"29 вересня о 08:30 в поліцію надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що по вулиці Серповій біля футбольного поля знаходяться контейнери з котами. Прибувши на місце виклику поліціянти виявили 43-річного чоловіка, який повідомив про незвичайну знахідку, і чотири пластикові ємності, в трьох з яких перебували тварини", - йдеться в повідомленні.
Зараз інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Коти передані в службу порятунку тварин.
"Встановлюються всі обставини події та причетні до цього особи", - додали в поліції.
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