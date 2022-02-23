Харків: невідомий закрив котів в пластикових контейнерах і викинув

"29 вересня о 08:30 в поліцію надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що по вулиці Серповій біля футбольного поля знаходяться контейнери з котами. Прибувши на місце виклику поліціянти виявили 43-річного чоловіка, який повідомив про незвичайну знахідку, і чотири пластикові ємності, в трьох з яких перебували тварини", - йдеться в повідомленні.