Харків'янка померла від малярії після повернення з Занзібару

09:19 30 березень Київ, Україна

В Україні зареєстровано завезений випадок малярії у 40-річної харків'янки, яка повернулася в країну з Танзанії.

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі при Міністерстві охорони здоров'я.



Жінка перебувала в Танзанії місяць - з 14 лютого до 14 березня, в цей час відвідувала і острів Занзібар, під час перебування в Танзанії не захворіла, але «відзначала укуси комарів».

«Індивідуальну хімієпрофілактику до виїзду і під час перебування не проводила», - відзначили в центрі МОЗ.

Через кілька днів після повернення в Україну, 19 березня, у жінки з'явилися клінічні ознаки захворювання: загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,7 градуса.



Вперше жінка звернулася за допомогою до медиків через чотири дні, 23 березня. Однак тоді їй провели обстеження тільки на інфікування коронавірусом, а на малярію не робили. На наступний день, 24 березня, жінку госпіталізували в лікарню, де при обстеженні виявили збудники тропічної малярії. Хвора померла, «незважаючи на проведені лікувальні заходи».



У центрі відзначили, що всього за минулий рік і з початку 2021-го в Харківській області зареєстрували вісім завезених випадків малярії, в тому числі два летальних.



Малярія - інфекційне захворювання, збудником якого є плазмодії малярії, які передаються від хворої людини через укуси малярійних комарів. Щорічно від цієї хвороби помирають понад 400 тисяч осіб, більшість з яких - діти до 5 років. Хвороба найбільш поширена в країнах з тропічним кліматом і протікає з загальним нездужанням, приступами ознобу, підвищенням температури. Також малярія супроводжується збільшенням розмірів селезінки і печінки та анемією.