Харків: зловмисники вимагали гроші, погрожуючи вбивством дитини

Угруповання, до складу якого входили вихідці з Кавказького регіону, загрожувало вбивством дитини, якщо потерпілий не виплатить їм 100 тисяч доларів.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Так, до поліціянтів за допомогою звернувся харків'янин. Він розповів, що протягом тривалого часу йому надходять телефонні дзвінки з погрозами.
Так, до поліціянтів за допомогою звернувся харків'янин. Він розповів, що протягом тривалого часу йому надходять телефонні дзвінки з погрозами.
Правоохоронці встановили особи зловмисників. "Це чотири жителі Харкова віком від 27-ми до 48-ми років. Злочинну діяльність організував 29-річний чоловік, в "помічники" також взяв свою співмешканку", - повідомили в поліції.
На цю мить всі особи затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. В ході слідства буде перевірятися причетність підозрюваних до скоєння розбійного нападу на потерпілого.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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