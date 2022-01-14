Харків: зловмисники вимагали гроші, погрожуючи вбивством дитини

18:15 01 вересень Київ, Україна

Угруповання, до складу якого входили вихідці з Кавказького регіону, загрожувало вбивством дитини, якщо потерпілий не виплатить їм 100 тисяч доларів.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.



Так, до поліціянтів за допомогою звернувся харків'янин. Він розповів, що протягом тривалого часу йому надходять телефонні дзвінки з погрозами.

"Невідомі, погрожуючи фізичною розправою йому та членам його сім'ї, вимагали повернення 100 тисяч доларів США. Деякий час чоловік не звертав уваги на погрози, поки невідомі не нагадали про деталі торішнього розбійного нападу на нього. У разі несплати коштів погрожували вбити малолітню дитину потерпілого", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили особи зловмисників. "Це чотири жителі Харкова віком від 27-ми до 48-ми років. Злочинну діяльність організував 29-річний чоловік, в "помічники" також взяв свою співмешканку", - повідомили в поліції.

"Поліціянти при силовій підтримці КОРД і полку особливого призначення обласної поліції затримали 29-річного організатора та його співмешканку відразу після отримання ними частини коштів - 35 тисяч доларів США. За місцем проживання затримали ще двох учасників угруповання", - вказали в поліції.

На цю мить всі особи затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. В ході слідства буде перевірятися причетність підозрюваних до скоєння розбійного нападу на потерпілого.



Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.