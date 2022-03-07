Харків: затримано чоловіка, який гуляв з гранатою в руках

08:36 10 червень Київ, Україна

Стурбовані появою чоловіка на ігровому майданчику з предметом, схожим на гранату, батьки викликали поліцію.

Про це напередодні ввечері повідомило регіональне управління Нацполіції.



Так, близько шостої вечора середи в поліцію надійшла заява про те, що на дитячому майданчику біля одного з будинків на вулиці Руслана Плоходька в місті Харків знаходиться людина з предметом, схожим на гранату.



Через пів години поліціянти знайшли правопорушника в під'їзді будинку на вулиці Салтівське шосе. Ним виявився 27-річний місцевий житель. У нього знайшли бойову гранату Ф-1. Боєприпас разом з запалом УЗРГМ вилучено. Чоловік затриманий.



Порушено кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч.1 ст.263 КК України). Санкція статті - від 3 до 7 років в'язниці.