Харків: внаслідок ракетного удару по СБУ постраждало 3 особи

09:29 02 березень Київ, Україна

Як повідомляється, внаслідок ракетного удару, скоєного 2 березня 2022 року по будівлі СБУ у Харкові, постраждало 3 особи.

Ракетні удари були здійснені по будинках СБУ Харківської області, ГУ Нацполіції в Харківській області та будівлі Харківського національного університету ім. В. Н . Каразіна 2 березня близько 08:10 ранку.

За попередніми даними, постраждало 3 особи.

Від ДСНС залучено 90 осіб та 21 од. техніки. Роботи з ліквідації наслідків продовжуються.