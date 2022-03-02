Харків: внаслідок ракетного удару по СБУ постраждало 3 особи

Як повідомляється, внаслідок ракетного удару, скоєного 2 березня 2022 року по будівлі СБУ у Харкові, постраждало 3 особи.
Ракетні удари були здійснені по будинках СБУ Харківської області, ГУ Нацполіції в Харківській області та будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна 2 березня близько 08:10 ранку.
За попередніми даними, постраждало 3 особи.
Від ДСНС залучено 90 осіб та 21 од. техніки. Роботи з ліквідації наслідків продовжуються.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі