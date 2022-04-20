Харків: в результаті ДТП пішоходу відірвало голову

19:34 23 листопада Київ, Україна

На проспекті Льва Ландау в районі "Турбоатома" водій автомобіля Mercedes на єврономерах збив на смерть пішохода.

Удар людини об автомобіль був такої сили, що лобове скло розбилося, а решітка радіатора, капот і опорні елементи кузова автомобіля виявилися покрученими, голова загиблого відокремилася від тіла і впала в салон, в той час, як тіло нещасного впало на проїжджу частину. Водій, в свою чергу, знаходиться в шоковому стані.

За попередніми даними поліції, 25-річний водій автомобіля Mercedes-Benz E200 рухався з боку Московського проспекту в напрямку вулиці Олімпійської (водій заявив, що поспішав купити мамі продукти), в ході чого збив чоловіка, який перебігав проїжджу частину по пішохідному переходу на червоний сигнал світлофора.