Харків: в парку виявлено тіло немовляти

20:41 26 березень Київ, Україна

На території парку, недалеко від однієї з міських лікарень Харкова, перехожий виявив тіло маленької дитини.



Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

"Чоловік, прямуючи через парк, побачив на землі тіло дитини, яке було присипане листям, і відразу викликав поліцію... У зв'язку з тим, що смерть дитини, ймовірно, настала кілька місяців тому, визначити причини смерті за зовнішнім оглядом неможливо", - йдеться в повідомленні.

Новонароджений помер кілька місяців тому. Причини його смерті встановлять експерти.

Тіло знаходилося зовсім поруч з будівлею однієї з лікарень міста, де є гінекологічне відділення. Поліція опитує медперсонал, перевіряє документацію та облік жінок, які народили.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) КК України. Санкція даної статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.