Харків: в парку виявлено тіло немовляти

На території парку, недалеко від однієї з міських лікарень Харкова, перехожий виявив тіло маленької дитини.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Новонароджений помер кілька місяців тому. Причини його смерті встановлять експерти.
Тіло знаходилося зовсім поруч з будівлею однієї з лікарень міста, де є гінекологічне відділення. Поліція опитує медперсонал, перевіряє документацію та облік жінок, які народили.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) КК України. Санкція даної статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.
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