Харків: в приватному гаражі виявили цілий склад зброї і боєприпасів

07:11 16 квітень Київ, Україна

Поліція Харківської області в одному з гаражних кооперативів міста виявила склад зброї і боєприпасів.

Про це повідомляє Нацполіція Харківської області. Про це повідомляє Нацполіція Харківської області.

"Співробітниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України спільно зі співробітниками управління карного розшуку ГУНП в Харківській області викрили 54-річного харків'янина, який в одному з гаражних кооперативів Харкова організував зберігання величезної кількості зброї та боєприпасів", - розповіли в правоохоронних органах.

Поліціянти вилучили різні види вогнепальної зброї, серед яких кулемети, пістолети і автомат, а також гранатомети, кілька десятків гранат і майже півтори тисячі патронів.

«Задокументувати факт незаконного зберігання зброї та боєприпасів в значних масштабах і виключити її з нелегального обігу вдалося завдяки відпрацюванню оперативної інформації», - сказано в повідомленні.





Під час санкціонованого обшуку в гаражному кооперативі в Харкові поліціянти виявили і вилучили:



2 гранатомети РПГ-26,

3 кулемети ПКМ,

ручний кулемет РПК і ствол до нього,

2 пістолети Люгера,

3 пістолети Вальтер,

пістолет «Глок-19» з глушником,

пістолет «СР-10SI»,

автомат AGR-47.

До кожної одиниці зброї додається магазин з патронами.



Крім того, поліціянти вилучили 7 гранат Ф-1 і РГД-5 з запалами, 32 гранати ВОГ, протипіхотну міну, три тактичних ножі, два прилади нічного бачення і майже півтори тисячі патронів різних калібрів.



Вилучений арсенал направлено на експертне дослідження. Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За санкцією статті 54-річному харків'янину загрожує до 7 років позбавлення волі.



Слідство триває. Проходять обшуки. Поліція з'ясовує мету і місце придбання зброї і боєприпасів.