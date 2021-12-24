Харків: в приватному гаражі виявили цілий склад зброї і боєприпасів

07:11 16 квітень Київ, Україна

Поліція Харківської області в одному з гаражних кооперативів міста виявила склад зброї і боєприпасів.

Про це повідомляє Нацполіція Харківської області.
"Співробітниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України спільно зі співробітниками управління карного розшуку ГУНП в Харківській області викрили 54-річного харків'янина, який в одному з гаражних кооперативів Харкова організував зберігання величезної кількості зброї та боєприпасів", - розповіли в правоохоронних органах.
Поліціянти вилучили різні види вогнепальної зброї, серед яких кулемети, пістолети і автомат, а також гранатомети, кілька десятків гранат і майже півтори тисячі патронів.
«Задокументувати факт незаконного зберігання зброї та боєприпасів в значних масштабах і виключити її з нелегального обігу вдалося завдяки відпрацюванню оперативної інформації», - сказано в повідомленні.
 
В Харькове обнаружили огромный склад оружия


Під час санкціонованого обшуку в гаражному кооперативі в Харкові поліціянти виявили і вилучили:

2 гранатомети РПГ-26,
3 кулемети ПКМ,
ручний кулемет РПК і ствол до нього,
2 пістолети Люгера,
3 пістолети Вальтер,
пістолет «Глок-19» з глушником,
пістолет «СР-10SI»,
автомат AGR-47.
 
До кожної одиниці зброї додається магазин з патронами.

Крім того, поліціянти вилучили 7 гранат Ф-1 і РГД-5 з запалами, 32 гранати ВОГ, протипіхотну міну, три тактичних ножі, два прилади нічного бачення і майже півтори тисячі патронів різних калібрів.

Вилучений арсенал направлено на експертне дослідження. Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За санкцією статті 54-річному харків'янину загрожує до 7 років позбавлення волі.

Слідство триває. Проходять обшуки. Поліція з'ясовує мету і місце придбання зброї і боєприпасів.