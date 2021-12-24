Харків: в приватному гаражі виявили цілий склад зброї і боєприпасів

Поліція Харківської області в одному з гаражних кооперативів міста виявила склад зброї і боєприпасів.
Про це повідомляє Нацполіція Харківської області.
Поліціянти вилучили різні види вогнепальної зброї, серед яких кулемети, пістолети і автомат, а також гранатомети, кілька десятків гранат і майже півтори тисячі патронів.
Під час санкціонованого обшуку в гаражному кооперативі в Харкові поліціянти виявили і вилучили:
2 гранатомети РПГ-26,
3 кулемети ПКМ,
ручний кулемет РПК і ствол до нього,
2 пістолети Люгера,
3 пістолети Вальтер,
пістолет «Глок-19» з глушником,
пістолет «СР-10SI»,
автомат AGR-47.
До кожної одиниці зброї додається магазин з патронами.
Крім того, поліціянти вилучили 7 гранат Ф-1 і РГД-5 з запалами, 32 гранати ВОГ, протипіхотну міну, три тактичних ножі, два прилади нічного бачення і майже півтори тисячі патронів різних калібрів.
Вилучений арсенал направлено на експертне дослідження. Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За санкцією статті 54-річному харків'янину загрожує до 7 років позбавлення волі.
Слідство триває. Проходять обшуки. Поліція з'ясовує мету і місце придбання зброї і боєприпасів.
Крім того, поліціянти вилучили 7 гранат Ф-1 і РГД-5 з запалами, 32 гранати ВОГ, протипіхотну міну, три тактичних ножі, два прилади нічного бачення і майже півтори тисячі патронів різних калібрів.
Вилучений арсенал направлено на експертне дослідження. Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За санкцією статті 54-річному харків'янину загрожує до 7 років позбавлення волі.
Слідство триває. Проходять обшуки. Поліція з'ясовує мету і місце придбання зброї і боєприпасів.
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