Харків: співробітники СБУ затримали снайпера "ЛНР"

20:03 24 листопада Київ, Україна

Завдяки слідчим діям і оперативним заходам, співробітникам Служби безпеки України вдалося затримати снайпера терористичної організації "ЛНР".

Про це повідомляє пресслужбу СБУ.

"СБУ викрила колишнього снайпера терористичної організації "ЛНР", який переховувався в Харкові... Оперативники і слідчі СБУ встановили, що в 2015 році житель Харкова вступив до лав незаконного збройного формування і був призначений "командиром відділення 6 окремого механізованого козачого полку імені Платова". Потім за власним бажанням перевівся до розвідувальної роти, пройшов спеціальну снайперську підготовку і отримав посаду "розвідник-снайпер", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з серпня 2015 до липня 2016 року в складі диверсійних груп снайпер виконував завдання уздовж лінії зіткнення. У складі снайперських пар бойовик вів прицільний вогонь по військовослужбовцях Збройних сил України в районі міста Золоте.

"Звільнившись зі "служби" у бойовиків, зловмисник повернувся до Харкова, де працював на тимчасових роботах, намагаючись не потрапляти в поле зору правоохоронців", - зазначено в повідомленні.

У пресслужбі відзначили, що колишньому бойовику повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 і ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України й участь в непередбачених законом збройних формуваннях.



Повідомляється, що заходи з викриття зловмисника проводилися з координації Департаменту захисту національної державності СБУ. Досудове розслідування проводять слідчі СБ України під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.