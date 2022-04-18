Харків: співробітники СБУ затримали снайпера "ЛНР"

Завдяки слідчим діям і оперативним заходам, співробітникам Служби безпеки України вдалося затримати снайпера терористичної організації "ЛНР".
Про це повідомляє пресслужбу СБУ.
Відзначається, що з серпня 2015 до липня 2016 року в складі диверсійних груп снайпер виконував завдання уздовж лінії зіткнення. У складі снайперських пар бойовик вів прицільний вогонь по військовослужбовцях Збройних сил України в районі міста Золоте.
У пресслужбі відзначили, що колишньому бойовику повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 і ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України й участь в непередбачених законом збройних формуваннях.
Повідомляється, що заходи з викриття зловмисника проводилися з координації Департаменту захисту національної державності СБУ. Досудове розслідування проводять слідчі СБ України під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.
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