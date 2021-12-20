Харків: співробітники КП задихнулися в колекторі

Четверо робітників комунального підприємства "Харківкомуночиствод" загинули в каналізаційному колекторі, за даними ГСЧС, співробітники спустилися в колодязь для виконання планових робіт, без засобів захисту.
Інцидент стався близько 14:15 на проспекті Гагаріна. "Попередньо, троє чоловіків і одна жінка отруїлися аміаком під час проведення ремонтних робіт в колодязі".
У ГСЧС розповіли, що рятувальники вже вилучили тіла чотирьох загиблих з каналізаційного колектора.
Інформація внесена до Єдиного реєстру обліку. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.
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