Харків: співробітники КП задихнулися в колекторі

17:36 27 липень Київ, Україна

Четверо робітників комунального підприємства "Харківкомуночиствод" загинули в каналізаційному колекторі, за даними ГСЧС, співробітники спустилися в колодязь для виконання планових робіт, без засобів захисту.



Інцидент стався близько 14:15 на проспекті Гагаріна. "Попередньо, троє чоловіків і одна жінка отруїлися аміаком під час проведення ремонтних робіт в колодязі".



У ГСЧС розповіли, що рятувальники вже вилучили тіла чотирьох загиблих з каналізаційного колектора.

"Під час проведення дренажних робіт в колекторі від отруйних газів загинули чотири працівники КП Харківкомуночиствод, з яких троє чоловіків і одна жінка. За попередніми даними, робочі спустилися в колектор без засобів захисту і отруїлися парами газів ", - повідомили в ГСЧС.

Інформація внесена до Єдиного реєстру обліку. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.