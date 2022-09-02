Харків знову під обстрілами

07:47 24 серпня Київ, Україна

Росіяни вдарили по двох районах Харкова.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.



Близько опівночі Терехов повідомив про третій за день обстріл Шевченківського району, внаслідок чого виникла пожежа.



Інформації про постраждалих під час оприлюднення інформації не було.



Згодом Терехов повідомив, що під обстрілом знаходиться Новобаварський район.