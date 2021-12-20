Харків: "Жартівники" повідомили про замінування 242 об'єктів

19:21 14 липень Київ, Україна

ГУНП надійшла заява про замінування 242 точок в місті Харків, а саме: аптек, пологових будинків, відділень медичної допомоги, магазинів продовольства, гіпермаркетів, ТЦ, банків, залізниць, автовокзалів та аеропорту "Харків".

«Повідомлення про закладення вибухівки в аптеках, пологових будинках, відділеннях швидкої допомоги, продовольчих магазинах, гіпермаркетах, відкритих торгових центрах, банках Харкова, а також в будівлях залізничного та автовокзалів, харківському аеропорту надійшло на електронну пошту поліції 13 липня. Всього поліцейські оглянули 242 об'єкта, евакуювали 506 осіб. В ході обстеження ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили », - сказано в повідомленні відділу комунікації поліції Харківської області.

На місцях працювали слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, фахівці вибухотехнічного управління і кінологи. Ніяких вибухонебезпечних предметів не виявлено.



Зазначено, що інформація зареєстрована в територіальних відділах поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Також вживаються заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до неправдивого повідомлення.



