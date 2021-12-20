Харків: "Жартівники" повідомили про замінування 242 об'єктів

У ГУНП надійшла заява про замінування 242 точок в місті Харків, а саме: аптек, пологових будинків, відділень медичної допомоги, магазинів продовольства, гіпермаркетів, ТЦ, банків, залізниць, автовокзалів та аеропорту "Харків".
На місцях працювали слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, фахівці вибухотехнічного управління і кінологи. Ніяких вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Зазначено, що інформація зареєстрована в територіальних відділах поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Також вживаються заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до неправдивого повідомлення.
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