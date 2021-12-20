Харків: резонансна крадіжка в супермаркеті

07:53 09 липень Київ, Україна

Відвідувач харківського супермаркету «Метро» позбувся величезної суми «завдяки» працівнику, що стежить за візками.

Інцидент стався в березні 2020 року, і до справи довелося залучити поліцію. Днями злодія засудили.

Як з'ясував «ГородХ» з матеріалів Єдиного судового реєстру, в один з березневих днів співробітник магазина помітив, що відвідувач забув в торговій візку сумку чорного кольору. Поки ніхто не бачив, чоловік взяв сумку і заглянув всередину - там знаходилися документи на іномарку і водійське посвідчення, пістолет, 3200 доларів і 13 800 гривень. Чи не бажаючи розлучатися з великою здобиччю, робочий сховав сумку в сміттєвому баку за магазином. Простежив, поки власник поїхав, дістав сумку і відніс її додому.

Правоохоронці швидко знайшли злодія по камерах відеозапису і закликали до відповіді. У зв'язку зі вступили з 1 липня 2020 послаблювальними змінами статті про крадіжку, злочин розцінили як «проступок».

Червонозаводський райсуд оштрафував чоловіка на 17 000 гривень.