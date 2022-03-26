Харків: пожежа в студентському гуртожитку НФУ

У ДСНС повідомили, що вночі 5 листопада сталася пожежа в дев'ятиповерховому будинку студентського гуртожитку Національного фармацевтичного університету.
Повідомлення про пожежу в студентському гуртожитку НФУ на проспекті Ювілейний, 48 рятувальники отримали 5 листопада о 1:20.
На місце відправили 30 рятувальників. На момент їхнього прибуття в кімнаті на 8-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку горіли меблі, домашні речі та холодильник на площі близько 8 кв.м.
О 1:47 пожежу було локалізовано, а о 2:38 ліквідовано повністю.
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