Харків: пожежа в студентському гуртожитку НФУ

10:32 05 листопада Київ, Україна

У ДСНС повідомили, що вночі 5 листопада сталася пожежа в дев'ятиповерховому будинку студентського гуртожитку Національного фармацевтичного університету.

Повідомлення про пожежу в студентському гуртожитку НФУ на проспекті Ювілейний, 48 рятувальники отримали 5 листопада о 1:20.



На місце відправили 30 рятувальників. На момент їхнього прибуття в кімнаті на 8-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку горіли меблі, домашні речі та холодильник на площі близько 8 кв.м.

"Через сильне задимлення виникла загроза мешканцям гуртожитку. Тому, одночасно з гасінням пожежі, рятувальники негайно вжили заходів щодо димовидалення та евакуації людей. Всього з верхніх поверхів було врятовано 5 осіб, ще 30 студентів були евакуйовані", - повідомили в ДСНС.

О 1:47 пожежу було локалізовано, а о 2:38 ліквідовано повністю.