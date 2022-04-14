Харків: посеред ринку провалився асфальт

12:25 19 листопада Київ, Україна

Вчора ввечері посеред торгових павільйонів Новосалтівського ринку провалився асфальт , в результаті утворилися дві величезні ями.



За словами рятувальників, через порив на тепломережі вода підмила ґрунт, який не витримав і просів. "Вимило пісок, провалився асфальт. Тепловики та інженерні служби доповідають про те, що всі будинки будуть з теплом, нікого від тепла від’єднувати не будуть", - розповів заступник голови ДСНС Харківської області Анатолій Торяник.





Рятувальники огородили торговий ряд і оглянули ями. За їхніми словами, загрози подальшого руйнування немає, ліквідувати наслідки пообіцяли менш ніж за добу.