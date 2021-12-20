Харків: поліція затримала двох торговців амфетаміном

19:17 17 березень Київ, Україна

Більше ніж 20 кілограмів амфетаміну, автоматична зброя, гранати і вибухові речовини вилучені під час обшуку у двох 30-річних жителів Харкова.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.



Слідчі поліції спільно з оперативниками СБУ в Дніпропетровській області задокументували злочинну діяльність зловмисників.

"Двоє 30-річних чоловіків затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вони сповіщені про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях було виявлено та вилучено близько 20 кілограмів амфетаміну, автоматична зброя, гранати і вибухові речовини.



Досудове слідство триває. Проводяться заходи для отримання доказів причетності інших учасників до протиправної діяльності.