Харків: поліція затримала двох торговців амфетаміном

Більше ніж 20 кілограмів амфетаміну, автоматична зброя, гранати і вибухові речовини вилучені під час обшуку у двох 30-річних жителів Харкова.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
Слідчі поліції спільно з оперативниками СБУ в Дніпропетровській області задокументували злочинну діяльність зловмисників.
Слідчі поліції спільно з оперативниками СБУ в Дніпропетровській області задокументували злочинну діяльність зловмисників.
Під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях було виявлено та вилучено близько 20 кілограмів амфетаміну, автоматична зброя, гранати і вибухові речовини.
Досудове слідство триває. Проводяться заходи для отримання доказів причетності інших учасників до протиправної діяльності.
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