Харків: одна людина загинула в результаті пожежі на масляному підприємстві

10:43 02 квітень Київ, Україна

У Харкові на території масляного підприємства сталася надзвичайна подія, в металевому ангарі вибухнув резервуар, внаслідок чого будівля зруйнована.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.



Інцидент стався 2 квітня орієнтовно о 4:08 - на виробничому підприємстві, розташованому в Харкові на вулиці Новомосковській, 8а. Підприємство займалося переробкою насіння соняшника в олію.



На місці рятувальникам стало відомо, що в металевому ангарі стався вибух резервуару. В результаті вибуху ця будівля була зруйнована. Спостерігалося горіння уламків і залишків обладнання на площі 600 кв.м.





Після оцінки обстановки на місце відправили додаткові сили пожежників.

На місці пожежі виявлено тіло загиблого працівника 1997 року народження. Ще один працівник 1983 року народження отримав опіки обличчя та був госпіталізований в опіковий центр Харкова.



Пожежники локалізували вогонь о 5:39. Зараз тривають роботи з остаточної ліквідації локальних місць горіння. Причина виникнення надзвичайної події встановлюється.