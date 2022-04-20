Харків: чергове самогубство на тлі COVID-19

11:40 24 листопада Київ, Україна

Тіло 52-річної жінки знайшли колеги під будівлею харківського Держпрому. Раніше жінка перехворіла на коронавірус, але вилікувавшись остаточно, приступила до своїх робочих обов'язків.

Про це повідомляє Суспільне у вівторок, 24 листопада.



Тіло загиблої жінки знайшли працівники установи. За попередніми даними, їй було 52 роки, вона працювала в управлінні Пенсійного фонду на шостому поверсі.



У свою чергу в поліції повідомили, що правоохоронці провели огляд місця події, вилучили речові докази та опитали свідків. Потім було відкрито кримінальне провадження за статтею про вбивство з позначкою "самогубство".