Харків: на території Свято-Благовіщенського кафедрального собору сталася пожежа. Фото

10:48 11 січень Київ, Україна

На території Свято-Благовіщенського кафедрального собору у Харкові сталося загоряння робочого приміщення, сам собор не постраждав.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

«11 січня о 08:45 у м. Харків на території Свято-Благовіщенського кафедрального собору в одноповерховій господарській будівлі виникла пожежа. О 09:32 пожежу локалізовано на площі 60 м кв. та о 09:43 – ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучалося 20 осіб та 4 од. техніки ДСНС», – зазначається у повідомленні.

Свято-Благовіщенський кафедральний собор у Харкові вважається найбільшим у Східній Європі. Ним опікується місцева єпархія УПЦ Московського патріархату. Сакральну споруду в цьому місці вперше збудували у 1655 році. Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці була дерев'яною та мала окрему дзвіницю.