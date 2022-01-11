Харків: на території Свято-Благовіщенського кафедрального собору сталася пожежа. Фото
10:48 11 січень Київ, Україна
На території Свято-Благовіщенського кафедрального собору у Харкові сталося загоряння робочого приміщення, сам собор не постраждав.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
«11 січня о 08:45 у м. Харків на території Свято-Благовіщенського кафедрального собору в одноповерховій господарській будівлі виникла пожежа. О 09:32 пожежу локалізовано на площі 60 м кв. та о 09:43 – ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучалося 20 осіб та 4 од. техніки ДСНС», – зазначається у повідомленні.
Свято-Благовіщенський кафедральний собор у Харкові вважається найбільшим у Східній Європі. Ним опікується місцева єпархія УПЦ Московського патріархату. Сакральну споруду в цьому місці вперше збудували у 1655 році. Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці була дерев'яною та мала окрему дзвіницю.
«Вогонь не торкнувся собору, пожежа сталася у підсобному приміщенні – сараї. Там був щиток, що підсвічує собор, було замикання. Там не було нічого займистого», – розповів ЗМІ секретар Харківської єпархії Михайло Кит.
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