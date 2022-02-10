Харків: чоловік наклав на себе руки за допомогою вибухового пристрою

20:47 18 вересень Київ, Україна

За даними поліції, 57-річний чоловік, перебуваючи в пригніченому стані, покінчив життя самогубством, підірвавши невстановлений пристрій.



Надзвичайна подія сталася близько 15:30 - саме в цей час по спецлінії поліції 102 зателефонувала жінка й повідомила, що її чоловік взяв із собою якийсь підозрілий предмет і попрямував до гаража. При цьому вона зазначила, що останнім часом він перебував у пригніченому депресивному стані.

"Коли жінка через деякий час прийшла в гараж і спробувала поговорити з чоловіком, він не пустив її в приміщення, закрився в ньому і заявив, що покінчить життя самогубством", - розповіли в поліції.

Після отримання повідомлення на місце події терміново прибуло керівництво ГУНП в Харківській області, слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, наряди патрульних, спецпідрозділи ТОР і КОРД. На прохання поліціянтів відкрити двері гаража чоловік ніяк не реагував, з поліціянтами не розмовляв.





Коли спецпризначенці потрапили в приміщення, вони побачили в машині на задньому сидінні тіло чоловіка з травмами, несумісними з життям. Зараз на місці події працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки.

Інформація за даним фактом зареєстрована в Єдиному реєстрі обліку Київського райвідділу поліції. Всі обставини події встановлюються.