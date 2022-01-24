Харків: легковик врізався в авто швидкої допомоги, постраждали медики

У Харкові 13 вересня близько 23:30 біля будинку по вулиці Тюринській, легковий автомобіль врізався в карету швидкої допомоги, в результаті зіткнення постраждали три людини.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.
Як зазначено, спецавтомобіль рухався за викликом з увімкненими світловими спецсигналами в інститут невідкладної хірургії з пацієнткою, яка вимагала невідкладного хірургічного втручання.
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