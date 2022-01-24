Харків: легковик врізався в авто швидкої допомоги, постраждали медики

14:49 14 вересень Київ, Україна

У Харкові 13 вересня близько 23:30 біля будинку по вулиці Тюринській, легковий автомобіль врізався в карету швидкої допомоги, в результаті зіткнення постраждали три людини.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.
"Попередньо встановлено, що 26-річний водій автомобіля KIA Optima виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем швидкої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.
Як зазначено, спецавтомобіль рухався за викликом з увімкненими світловими спецсигналами в інститут невідкладної хірургії з пацієнткою, яка вимагала невідкладного хірургічного втручання.
"В результаті зіткнення травми отримали 52-річний водій швидкої, 21-річний фельдшер і 20-річний медичний працівник. Пацієнтку доставили в міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.