Харків: окупанти бомбили з танків та мінометів, 170 обстрілів з "Граду"

Минулої доби російські окупаційні війська завдавали артилерійські, мінометні, танкові обстріли по районах: Салтівка, П'ятихатки, Олексіївка, ХТЗ, Холодна Гора, Куліничі, Велика Данилівка, Дергачі. Усього зафіксували близько 46 ударів.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Також зафіксовано близько 170 обстрілів противником із РСЗВ типу «Град» та один ракетний удар у центральну частину міста.
При цьому активності ворожої авіації по Харкову не спостерігали. Але є певна активність БПЛА супротивника, що здійснювали польоти з розвідувальною метою.
Також зафіксовано близько 170 обстрілів противником із РСЗВ типу «Град» та один ракетний удар у центральну частину міста.
При цьому активності ворожої авіації по Харкову не спостерігали. Але є певна активність БПЛА супротивника, що здійснювали польоти з розвідувальною метою.
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