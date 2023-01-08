Харків і Запоріжжя зазнали обстрілу російських військ

Російські війська увечері у суботу, 7 січня атакували Харків. У місті було чути вибухи, повідомив голова Харківської ОВ Олега Синегубова.
Пізніше стало відомо, що удар припав по передмісті Харкова – Мерефі.
За неперевіреними даними із соцмереж, обстріли здійснювалися комплексами С-300 із Білгородської області.
Також у суботу ввечері стало відомо про вибухи у Запоріжжі. Секретар міськради Анатолій Куртєв повідомив, що армія Росії здійснила обстріли околиць Запоріжжя.
Він зазначив, що зберігається загроза повторного обстрілу, і закликав громадян перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо, минулої доби в Запорізькій області війська Росії обстріляли 16 населених пунктів. Є руйнування.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі