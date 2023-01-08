Харків і Запоріжжя зазнали обстрілу російських військ

08:21 08 січня Київ, Україна

Російські війська увечері у суботу, 7 січня атакували Харків. У місті було чути вибухи, повідомив голова Харківської ОВ Олега Синегубова.

"Увага, жителі Харкова та області. Перебуваєте у укриттях. Окупанти знову завдають ударів", - зазначив чиновник.

Пізніше стало відомо, що удар припав по передмісті Харкова – Мерефі.

"Зафіксовано два "прильоти" ворожих ракет у Мерефі. За попередньою інформацією, є один постраждалий. На місці працюють рятувальники", - повідомив Синегубов.

За неперевіреними даними із соцмереж, обстріли здійснювалися комплексами С-300 із Білгородської області.

Також у суботу ввечері стало відомо про вибухи у Запоріжжі. Секретар міськради Анатолій Куртєв повідомив, що армія Росії здійснила обстріли околиць Запоріжжя.

"Вибухи, які нещодавно чуло все місто – це ще один доказ того, що росія – це країна без честі та совісті. Незважаючи на те, що ворог нібито оголосив на Різдво тимчасове припинення вогню, рашисти обстріляли околиці Запоріжжя", - написав він у Телеграмі. , додавши, що деталі ракетної атаки з'ясовуються

Він зазначив, що зберігається загроза повторного обстрілу, і закликав громадян перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, минулої доби в Запорізькій області війська Росії обстріляли 16 населених пунктів. Є руйнування.