Харків: вантажівка на смерть збила жінку на пішохідному переході

20:44 27 листопада Київ, Україна

Відділ комунікації ГУНП в Харківській області повідомив, що сьогодні, 27 листопада, 45-річний водій вантажного автомобіля на пішохідному переході скоїв наїзд на 64-річну жінку, потерпіла померла на місці.

"У поліцію надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Молочної і Плеханівської. Попередньо встановлено, що 45-річний водій вантажівки Iveco допустив наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину в районі регульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм 64-річна громадянка загинула на місці", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що водій був доставлений в лікарню для медичного обстеження на стан сп'яніння. Візуальних ознак сп'яніння чоловік не має.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Основ'янського відділу поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.



Зараз огляд місця події триває, поліція з'ясовує причину і обставини аварії. Встановлюються свідки аварії, слідчими буде детально вивчено відео з місця події і призначені відповідні експертизи.