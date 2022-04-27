Харків: вантажівка на смерть збила жінку на пішохідному переході

Відділ комунікації ГУНП в Харківській області повідомив, що сьогодні, 27 листопада, 45-річний водій вантажного автомобіля на пішохідному переході скоїв наїзд на 64-річну жінку, потерпіла померла на місці.
Відзначається, що водій був доставлений в лікарню для медичного обстеження на стан сп'яніння. Візуальних ознак сп'яніння чоловік не має.
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Основ'янського відділу поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.
Зараз огляд місця події триває, поліція з'ясовує причину і обставини аварії. Встановлюються свідки аварії, слідчими буде детально вивчено відео з місця події і призначені відповідні експертизи.
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