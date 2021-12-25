Харків: чим закінчилася гонитва за грабіжником

У жовтні 2019 року в центрі Харкова розвернувся сюжет, гідний детективного роману. Після погоні, небайдужі громадяни затримали грабіжника. напав на дівчину. Чоловіки наздогнали зловмисника на вулиці Пушкінській. Днями злочинця засудили.

З матеріалів справи стали відомі наступні подробиці: інцидент стався в жовтні 2019 року. Серед білого дня, недалеко від зупинки «Парк" Молодіжний "», лиходій помітив незнайому дівчину, яка йшла до метро. На шиї у неї був золотий ланцюжок з ладанкою. Громадянин попрямував їй назустріч і спочатку пройшов повз, а потім різко підбіг ззаду, зірвав золоті прикраси і кинувся геть. Дівчина стала його наздоганяти і кликати на допомогу, в результаті грабіжника затримали перехожі чоловіки. Однак золота при ньому не було - прикраси вже пізніше знайшли в траві поліцейські, ланцюжок не підлягала відновленню.

За оцінками експертів, вартість коштовностей склала близько 5 400 гривень. Оскільки золото дівчині за фактом повернули, вона не стала скупитися і заявила матеріальні збитки в сумі близько 2 000 гривень. Постраждала планувала здати зіпсовану ланцюжок на лом, доплатити і придбати нову прикрасу. Також подала заяву на відшкодування 8 000 гривен моральної шкоди.

У суді злочинець став сперечатися і сказав, що не завдав постраждалій значного моральної шкоди, тому готовий платити тільки 3 000 гривень.

Київський райсуд Харкова відправив грабіжника на 4 роки до в'язниці і зобов'язав виплатити дівчині 1950 грн. матеріального і 5000 грн. моральної шкоди.