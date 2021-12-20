Харків: поліцейських задіяли в перевірці повідомлення про закладені бомби

11:49 14 липень Київ, Україна

У харківську поліцію надійшло повідомлення. Невідомі по електронній пошті повідомили про те, що в аеропорту, аптеках, пологових будинках, відділеннях швидкої допомоги, продовольчих магазинах, гіпермаркетах, ТЦ, банках Харкова, а також в будівлях залізничного та автовокзалів закладені бомби. Силовики евакуювали 506 осіб, оглянули всі об'єкти, але не знайшли нічого підозрілого. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом неправдивого повідомлення про замінування об'єктів.

Нагадаємо, раніше прокуратура передала в суд обвинувальний акт у справі про лжемінірованіі міжнародного аеропорту "Харків". Інцидент стався 16 січня. Зловмисник зателефонував на гарячу лінію "102" і заявив, що повітряна гавань замінована. Під час огляду приміщень силовики не знайшли боєприпасів або небезпечних речовин. Як з'ясували поліцейські, "жартівником" виявився 41-річний житель Харківської області.