Хакери зламали найпопулярніший у світі менеджер паролів LastPass, яким користуються понад 33 мільйони людей. Зловмисники викрали вихідний код та конфіденційну інформацію через зламаний обліковий запис одного з розробників.
Про це повідомили у компанії.
Незважаючи на це в LastPass вважають, що користувачам не потрібно вживати заходів щодо захисту своїх облікових записів, адже паролі вкрадені не були.
За результатами розслідування з'ясувалося, що "неавторизована сторона" зламала програмне забезпечення, яке використовується співробітниками для створення та підтримки продукту LastPass. Зловмисники змогли отримати доступ через єдиний зламаний обліковий запис розробника, кажуть у компанії.
Користувачі соцмереж висловлювали припущення, що внаслідок злому хакери можуть отримати доступ до ключів до сховищ паролів, а також до конфіденційної інформації. Але експерти вважають, що такої загрози немає, пише Bloomberg.
Зокрема, аналітик групи реагування на інциденти комп'ютерної безпеки компанії з кібербезпеки Recorded Future Аллан Ліска вважає такий розвиток подій малоймовірним.
У повідомленні уточнили, що атака хакера вразила генеруючу і ту, що зберігає важкозламні, автоматично згенеровані паролі для декількох акаунтів, таких як Netflix або Gmail, від імені своїх користувачів - без необхідності вводити облікові дані вручну.
Раніше про витік номерів телефонів і кодів підтвердження близько 1,9 тисячі користувачів повідомив Signal, який вважається одним із найбезпечніших месенджерів.
Причиною цього стала атака фішинга на компанію Twilio, що верифікує телефонні номери для месенджера.
Незважаючи на це в LastPass вважають, що користувачам не потрібно вживати заходів щодо захисту своїх облікових записів, адже паролі вкрадені не були.
За результатами розслідування з'ясувалося, що "неавторизована сторона" зламала програмне забезпечення, яке використовується співробітниками для створення та підтримки продукту LastPass. Зловмисники змогли отримати доступ через єдиний зламаний обліковий запис розробника, кажуть у компанії.
Користувачі соцмереж висловлювали припущення, що внаслідок злому хакери можуть отримати доступ до ключів до сховищ паролів, а також до конфіденційної інформації. Але експерти вважають, що такої загрози немає, пише Bloomberg.
Зокрема, аналітик групи реагування на інциденти комп'ютерної безпеки компанії з кібербезпеки Recorded Future Аллан Ліска вважає такий розвиток подій малоймовірним.
У повідомленні уточнили, що атака хакера вразила генеруючу і ту, що зберігає важкозламні, автоматично згенеровані паролі для декількох акаунтів, таких як Netflix або Gmail, від імені своїх користувачів - без необхідності вводити облікові дані вручну.
Раніше про витік номерів телефонів і кодів підтвердження близько 1,9 тисячі користувачів повідомив Signal, який вважається одним із найбезпечніших месенджерів.
Причиною цього стала атака фішинга на компанію Twilio, що верифікує телефонні номери для месенджера.
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