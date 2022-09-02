17:38 26 серпня Київ, Україна

Хакери зламали найпопулярніший у світі менеджер паролів LastPass, яким користуються понад 33 мільйони людей. Зловмисники викрали вихідний код та конфіденційну інформацію через зламаний обліковий запис одного з розробників.