Хакери в Севастополі зламали телеефір і закликали жителів чинити опір окупантам

07:58 06 листопада Київ, Україна

В окупованому Севастополі невідомі хакери змогли зламати ефір і звернулися до місцевих жителів із закликом до опору окупантам.



Про це повідомили у ЗМІ.



У відеоролику, який зненацька з'явився на телеекранах у Криму, мешканців півострова закликали активно протистояти окупації, використовуючи всі доступні засоби.



У повідомленні йшлося про необхідність розпочати рух опору, знищити російську символіку та пам'ятники, пов'язані з рашизмом, а також передавати інформацію про координати пересування військової техніки окупантів.