Хакери вкрали рекордну суму криптовалюти, але половину коштів вже повернули

За інформацією агентства Reuters, 11 серпня було скоєно найбільше пограбування. Хакерам вдалося викрасти криптовалюту з рахунків найбільшої криптоплатформи Poly Network. На своїй сторінці соціальної мережі компанія оприлюднила інформацію щодо цифрових гаманців, на які були відправлені викрадені токени. Згідно з інформацією аналітиків, сума збитків становить понад 600 млн доларів.

Втім, після того, як компанія пригрозила хакерам судом, вже до вечора зловмисники повернули криптоплатформі 258 млн доларів.

Співзасновник Ellipic Том Робінсон висловив думку, що хакери повернули частину коштів через складність їхнього відмивання.

Poly Network, зі свого боку, досі не коментувала інцидент.