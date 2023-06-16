Хакери з рф викрали дані BBC, British Airways, Aer Lingus й висунули ультиматум

19:25 07 червня Київ, Україна





Про це повідомляє ВВС. Угрупування кіберзлочинців, що базується в Росії, висунула ультиматум жертвам хакерської атаки, що вразила організації по всьому світу.Про це повідомляє ВВС.

"Хакерська група Clop опублікувала повідомлення в даркнеті, попереджаючи фірми, які постраждали від злому MOVEit, надіслати їм електронного листа до 14 червня для початку переговорів, інакше викрадені дані будуть опубліковані, - йдеться в повідомленні.

Експерти вважають, що така тактика є нетиповою та свідчить про великий обсяг даних, якими володіють злочинці та з якими їм важко керувати.

«Я вважаю, що у них просто так багато даних, що їм важко охопити все це. Вони роблять ставку на те, що ви самі зв'яжетеся з ними», - каже генеральний директор SOS Intelligence Амір Хаджіпасіч.

Фахівці з кібербезпеки раніше припустили, що група Clop може бути відповідальною за злом, про який вперше було оголошено минулого тижня.



Зловмисники знайшли спосіб зламати частину популярного бізнес-програмного забезпечення під назвою MOVEit, а потім змогли використати цей доступ, щоб проникнути до баз даних потенційно сотень інших компаній.



Підтверджено, що дані викрали у восьми британських компаній, які використовували систему MOVEit і надавали послуги з розрахунку заробітної плати.. Серед вкрадених даних є домашні адреси, номери національного страхування та, в окремих випадках, банківські реквізити. Серед компаній, чиї дані викрали, згадуються BBC, British Airways, Aer Lingus і Boots.



Понад 100 000 співробітників компаній повідомили, що дані про заробітну плату, можливо, було отримано хакерами. У той же час роботодавців закликають не платити, якщо хакери вимагатимуть викупу за нерозповсюдження даних.



Експерти з кібербезпеки вже давно відстежують діяльність групи Clop, яка, як вважають, базується в Росії, оскільки працює переважно на російськомовних форумах.



