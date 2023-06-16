Хакери з рф викрали дані BBC, British Airways, Aer Lingus й висунули ультиматум

Угрупування кіберзлочинців, що базується в Росії, висунула ультиматум жертвам хакерської атаки, що вразила організації по всьому світу.
Про це повідомляє ВВС.
Про це повідомляє ВВС.
Експерти вважають, що така тактика є нетиповою та свідчить про великий обсяг даних, якими володіють злочинці та з якими їм важко керувати.
Фахівці з кібербезпеки раніше припустили, що група Clop може бути відповідальною за злом, про який вперше було оголошено минулого тижня.
Зловмисники знайшли спосіб зламати частину популярного бізнес-програмного забезпечення під назвою MOVEit, а потім змогли використати цей доступ, щоб проникнути до баз даних потенційно сотень інших компаній.
Підтверджено, що дані викрали у восьми британських компаній, які використовували систему MOVEit і надавали послуги з розрахунку заробітної плати.. Серед вкрадених даних є домашні адреси, номери національного страхування та, в окремих випадках, банківські реквізити. Серед компаній, чиї дані викрали, згадуються BBC, British Airways, Aer Lingus і Boots.
Понад 100 000 співробітників компаній повідомили, що дані про заробітну плату, можливо, було отримано хакерами. У той же час роботодавців закликають не платити, якщо хакери вимагатимуть викупу за нерозповсюдження даних.
Експерти з кібербезпеки вже давно відстежують діяльність групи Clop, яка, як вважають, базується в Росії, оскільки працює переважно на російськомовних форумах.
2021 року ймовірних хакерів групи Clop затримано в Україні в рамках спільної операції України, США та Південної Кореї.
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