Хакери атакували сайт Київської обласної ради, розмістивши загрозливе повідомлення

2 листопада хакери зламали сайт Київської обласної ради, про це повідомив в.о. голови облради Ярослав Добрянський у своєму Facebook-акаунті.
На момент 13:32 стартова сторінка сайту являла собою зображення президента України Володимира Зеленського, що супроводжується загрозливим повідомленням російською мовою: "ЗЕЛЕНСЬКА!! УВАГА!!!
Добрянський зазначив, що наразі вони готують заяву до Кіберполіції з метою з'ясування осіб, причетних до атаки, та притягнення їх до відповідальності.
Сайт Київської обласної ради містить загальнодоступну інформацію про діяльність ради та призначений для інформування населення. В даний час вживаються зусилля для відновлення роботи сайту.
На момент 13:32 стартова сторінка сайту являла собою зображення президента України Володимира Зеленського, що супроводжується загрозливим повідомленням російською мовою: "ЗЕЛЕНСЬКА!! УВАГА!!!
Добрянський зазначив, що наразі вони готують заяву до Кіберполіції з метою з'ясування осіб, причетних до атаки, та притягнення їх до відповідальності.
Сайт Київської обласної ради містить загальнодоступну інформацію про діяльність ради та призначений для інформування населення. В даний час вживаються зусилля для відновлення роботи сайту.
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