Хакери атакували урядові сайти України

Масована кібератака, яка закликає українців «боятися і чекати найгіршого», обрушилася на урядові сайти пізно ввечері у четвер, залишивши деякі сайти недоступними.
У Європейському Союзі мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні впоратися з кібератакою на урядові сайти, заявив голова євродипломатії Жозеп Боррель. За його словами, хто стоїть за нападом, поки невідомо, але «не важко здогадатися».
У Європейському Союзі мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні впоратися з кібератакою на урядові сайти, заявив голова євродипломатії Жозеп Боррель. За його словами, хто стоїть за нападом, поки невідомо, але «не важко здогадатися».
Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за кібератаку, але не виключається причетність російських хакерів, пов'язаних із Москвою, які вже неодноразово звинувачувалися у кібератаках на українські урядові ресурси.
Про кібератаку на урядові сайти вранці 14 січня повідомило у Фейсбуці Міносвіти та науки, сайт якого також не працює.
На стартовій сторінці сайту МЗС було розміщено оголошення, написане трьома мовами (українською, російською та польською), в якому йшлося про нібито "злив" особистих даних у спільну мережу.
Про кібератаку на урядові сайти вранці 14 січня повідомило у Фейсбуці Міносвіти та науки, сайт якого також не працює.
На стартовій сторінці сайту МЗС було розміщено оголошення, написане трьома мовами (українською, російською та польською), в якому йшлося про нібито "злив" особистих даних у спільну мережу.
У Службі безпеки України повідомили, що витік даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не стався.
Глава Мінцифри Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці, оскільки через атаку хакерів постраждала працездатність ресурсів, а не реєстрів.
Глава Мінцифри Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці, оскільки через атаку хакерів постраждала працездатність ресурсів, а не реєстрів.
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