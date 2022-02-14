Хакерська атака на сайт Нацполіції України

16:00 23 вересень Київ, Україна

Несанкціоноване втручання в роботу вебсайту Нацполіції було зафіксовано в середу, 23 вересня.

Так, сайт Національної поліції України тимчасово відімкнений.

"Сьогодні об 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання в роботу офіційного вебсайту Нацполіції. У зв'язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена неправдива інформація", - сказано в повідомленні.

Так, на сторінці ГУ Нацполіції Львівської області була опублікована фейкова новина про загибель військовослужбовців на Яворівському полігоні. Відділ комунікації поліції Херсонської області також повідомив, що об 11:45 на їхньому офіційному сайті з'явилася інформація про загибель американських військових радників, яка не відповідає дійсності.

Але над усуненням проблеми вже працюють фахівці.

"Наші фахівці працюють над усуненням несправностей. Просимо вибачення за тимчасові незручності!"- додали в поліції. Відзначається, що публікувати новини про роботу поліції будуть в соціальних мережах.

Також на сайті поліції Рівненської області та на сайті Варашської міської ради з'явилося повідомлення, що в місті Вараш стався викид радіоактивних речовин на третьому енергоблоці АЕС, а жителів прилеглих сіл евакуювали.

Це повідомлення довелося спростовувати і поліції, і Рівненській АЕС.

Цікаво, що вищезгадану інформацію написали з помилками і русизмами, зокрема Варашську міську раду назвали "Думою". Згодом стало відомо, що це справа рук російських хакерів.

Це не перша хакерська атака РФ і, швидше за все, не остання.