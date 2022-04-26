ГУР: російські окупанти використовують заборонені протипіхотні міни

13:27 27 листопада Київ, Україна

Українська розвідка зафіксувала активну роботу російських окупантів у встановленні мінних загороджень з використанням заборонених російських протипіхотних мін.



Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.



Згідно з даними української розвідки, найманці РФ встановлюють нові мінні загородження з використанням протипіхотних мін російського виробництва, які заборонені міжнародними договорами.



При цьому, як відзначили в ГУР, російські окупанти здійснюють мінування без складання карт мінних полів, що призводить до збільшення втрат їхнього особового складу та загибелі і травмування цивільного населення.