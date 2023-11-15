Гуманітарна криза на Херсонщині: росія обмежує доступ до медицини

16:36 15 листопада Київ, Україна

На тимчасово окупованій території Херсонщини спостерігається серйозне погіршення гуманітарної ситуації, як повідомив у Телеграмі Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради.



Згідно з його повідомленням, російська влада здійснює повне обмеження доступу українських громадян до медичних послуг, що призводить до відчутного дефіциту ліків, у тому числі недоступності деяких медичних препаратів.



Особливе занепокоєння викликає відсутність підготовки до початку опалювального сезону, особливо у 15-кілометровій зоні від Дніпра, де загарбники оголосили, що запуск котелень не відбудеться.

"В інших населених пунктах не бачимо системної підготовки до запуску опалення", - наголосив Соболевський.

Він також зазначив, що в останній тиждень російські сили активно використовують глушилки для придушення мобільного зв'язку та мобільного інтернету в деяких населених пунктах уздовж Дніпра, а в деяких із них відсутнє електропостачання.