Гуманітарну допомогу з Ватикану знищено внаслідок атаки дронів на Львів

Внаслідок атаки російських ударних дронів на Львів уночі 19 вересня було знищено склад благодійної організації "Карітас-Спес", де зберігалася гуманітарна допомога.
Цю інформацію надав єпископ-помічник Львівської архиєпархії Римо-Католицької церкви Едвард Кава.
За його повідомленням, внаслідок атаки знищено 15 фургонів, які перевозили гуманітарні вантажі. Серед цієї допомоги були одяг, взуття, продукти харчування та генератори, включаючи ті, що були надані з Ватикану.
Єпископ Кава також зазначив, що ці гуманітарні поставки були відправлені не лише останніми днями, а й раніше, на підтримку нужденних.
Цю інформацію надав єпископ-помічник Львівської архиєпархії Римо-Католицької церкви Едвард Кава.
За його повідомленням, внаслідок атаки знищено 15 фургонів, які перевозили гуманітарні вантажі. Серед цієї допомоги були одяг, взуття, продукти харчування та генератори, включаючи ті, що були надані з Ватикану.
Єпископ Кава також зазначив, що ці гуманітарні поставки були відправлені не лише останніми днями, а й раніше, на підтримку нужденних.
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