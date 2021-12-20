ДСНС: за минулий тиждень від вогню загинули 35 осіб, на воді - 30

09:56 12 квітень Київ, Україна

Статистика ДСНС щодо заходів пожежної безпеки за минулий тиждень оприлюднила такі цифри: ліквідовано 3 тис. 750 пожеж, врятовано на пожежах 24 людини.



Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



З початку тижня зареєстровано 4 тис. 178 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 30 осіб.



Ліквідовано 3 тис. 750 пожеж, врятовано на пожежах 24 людини і не допущено знищення вогнем 583 будинків і 37 од. техніки. Під час пожеж загинули 35 людей, орієнтовні збитки за оперативними даними становлять 5 млн 321 тис. грн.



Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 302 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 724 вибухонебезпечних предмети.



Протягом тижня на водних об'єктах загинули 30 осіб.