ДСНС України попереджає: найближчими днями очікуються посилення вітру і заморозки

13:14 08 травень Київ, Україна

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про різке погіршення погодних умов на більшій частині території України. У зв'язку з приходом поля високого атмосферного тиску антициклону Utine, найближчими днями очікуються сильні пориви вітру, а вночі заморозки на поверхні ґрунту.

Так, 8 травня вранці і вдень в Україні пориви північно-західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Вночі 9 та 10 травня в західних, північних, центральних, вночі 10 травня і в східних і південних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-4 °С.

У Київській області 8 травня вдень пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-4 °С.

У Києві 8 травня вдень пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Напередодні повідомлялося, що Німеччину засипало мокрим снігом. У Берліні температура повітря становить близько 10 градусів тепла, сніг, що випав, відразу розтанув.