ДСНС розповіла про кількість загиблих у вогні та воді

10:37 24 травень Київ, Україна

Пляжний сезон ще не почався, а на водоймах країни з початку травня зафіксовано більше ніж 60 смертей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



З початку тижня зареєстровано 1 тис. 348 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 27 осіб.



Ліквідовано 884 пожежі, врятовано під час пожеж 16 осіб і не допущено знищення вогнем 299 будинків і 34 од. техніки.



Під час пожеж загинули 16 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 603 тис. грн.



Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 333 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 39 вибухонебезпечних предметів.



Протягом тижня на водних об'єктах загинули 20 осіб, з початку місяця - понад 60.