ДСНС розповіла про кількість загиблих у вогні та воді

Пляжний сезон ще не почався, а на водоймах країни з початку травня зафіксовано більше ніж 60 смертей.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
З початку тижня зареєстровано 1 тис. 348 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 27 осіб.
Ліквідовано 884 пожежі, врятовано під час пожеж 16 осіб і не допущено знищення вогнем 299 будинків і 34 од. техніки.
Під час пожеж загинули 16 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 603 тис. грн.
Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 333 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 39 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об'єктах загинули 20 осіб, з початку місяця - понад 60.
З початку тижня зареєстровано 1 тис. 348 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 27 осіб.
Ліквідовано 884 пожежі, врятовано під час пожеж 16 осіб і не допущено знищення вогнем 299 будинків і 34 од. техніки.
Під час пожеж загинули 16 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 603 тис. грн.
Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 333 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 39 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об'єктах загинули 20 осіб, з початку місяця - понад 60.
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