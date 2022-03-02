ДСНС: на заході очікується підйом рівня води в річках

08:24 08 жовтень Київ, Україна

Населення Чернівецької та Івано-Франківської областей попереджені про підвищення рівня води в річках. Причиною цього послужать очікувані 8-9 жовтня значні опади, повідомляє пресслужба ДСНС.



"8 - 9 жовтня у зв'язку з очікуваними значними опадами на річках басейнів Прута та Сірету очікується підвищення рівнів води на 0,2 - 0,7 м над рівнями", - йдеться в повідомленні.



У ДСНС додали, що серйозних негативних наслідків не очікується.