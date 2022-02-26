ДСНС: минулого тижня ліквідовано 924 пожежі

12:16 31 травень Київ, Україна

Своєчасне прибуття на місце події та професіоналізм співробітників ДСНС і медичних працівників тільки протягом минулого тижня врятували життя 23 українців.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



З початку тижня зареєстровано 1 тис. 390 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 23 людини.



Ліквідовано 924 пожежі, врятовано під час пожеж 13 осіб і не допущено знищення вогнем 271 будівлі та 47 од. техніки. Під час пожеж загинуло 10 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 244 тис. грн.



Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 292 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 108 вибухонебезпечних предметів.



Протягом тижня на водних об'єктах загинули 12 осіб.