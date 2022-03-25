ДСНС: без електропостачання залишилися 100 населених пунктів у шести областях

09:21 28 червня Київ, Україна

Ремонтні служби ліній електропередач (ЛЕП) не встигли впоратися з проблемами, які виникли внаслідок негоди 25-26 червня, як вчорашня злива і шквальний вітер залишив без світла жителів ста населених пунктів в шести українських областях.

Про це повідомляє ДСНС у понеділок, 28 червня.



Так, в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені населені пункти в: Сумської області - 37, Дніпропетровській - 33, Донецькій - 13 Запорізькій - 12, Київській - 7 і Чернігівській - 7.



До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.