Вантажний DAF протаранив колону військових вантажівок. Відео

20:36 15 лютий Київ, Україна

На автодорозі «Одеса – Мелітополь» поблизу повороту в село Луч Миколаївської області 15 лютого сталася аварія.

Як розповів тимчасовий виконувач обов'язків представника поліції Херсонщини Андрій Кований, водій автомобіля DAF, 1958 року народження, з'їхав з проїжджої частини на узбіччя, де зупинилася колона військових вантажівок.



В результаті механічні пошкодження отримали три військові автомобілі. Один із військовослужбовців, 2003 року, травмований.



Поліція відкрила кримінальне провадження, тривають слідчі дії.