Вантажний DAF протаранив колону військових вантажівок. Відео

На автодорозі «Одеса – Мелітополь» поблизу повороту в село Луч Миколаївської області 15 лютого сталася аварія.
Як розповів тимчасовий виконувач обов'язків представника поліції Херсонщини Андрій Кований, водій автомобіля DAF, 1958 року народження, з'їхав з проїжджої частини на узбіччя, де зупинилася колона військових вантажівок.
В результаті механічні пошкодження отримали три військові автомобілі. Один із військовослужбовців, 2003 року, травмований.
Поліція відкрила кримінальне провадження, тривають слідчі дії.
В результаті механічні пошкодження отримали три військові автомобілі. Один із військовослужбовців, 2003 року, травмований.
Поліція відкрила кримінальне провадження, тривають слідчі дії.
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