Вантажівка з повним кузовом лісу впала в річку, є жертви

Навантажена лісом вантажівка зійшла з проїжджої частини і впала у річку, в результаті дві смерті і одна госпіталізація. Аварія сталася пізно ввечері в Калуському районі Івано-Франківської області.
Про це повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківщини.
Правоохоронці встановили, що загиблі - водій 1979 р.н., житель села Лолин і пасажир 1994 р.н., житель села Підліски. Ще один пасажир 1991 р.н. госпіталізований в медичний заклад.
Попередня причина аварії: водій не впорався з керуванням і "КамАЗ" з моста впав в річку.
Попередня причина аварії: водій не впорався з керуванням і "КамАЗ" з моста впав в річку.
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