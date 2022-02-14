Вантажівка з повним кузовом лісу впала в річку, є жертви

06:55 21 травень Київ, Україна

Навантажена лісом вантажівка зійшла з проїжджої частини і впала у річку, в результаті дві смерті і одна госпіталізація. Аварія сталася пізно ввечері в Калуському районі Івано-Франківської області.



Про це повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківщини.

"У четвер, 20 травня, близько 22:09 в селі Шевченкове з моста впав в річку вантажний автомобіль-лісовоз, в салоні якого знаходилися три людини. На місце події негайно прибули поліціянти, рятувальники і медики. Тіла двох загиблих знайшли і витягнули працівники ДСНС, ще одна людина отримала травми, їй медики надавали допомогу", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що загиблі - водій 1979 р.н., житель села Лолин і пасажир 1994 р.н., житель села Підліски. Ще один пасажир 1991 р.н. госпіталізований в медичний заклад.



Попередня причина аварії: водій не впорався з керуванням і "КамАЗ" з моста впав в річку.