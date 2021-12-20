Вантажівка Нацгвардії зіткнувся з легковим автомобілем

Ще трьох пасажирів легкового автомобіля доставили в місцеву лікарню.

«Слідчі територіального управління ГБР, розташованого в місті Полтаві, затримали військовослужбовця однієї з військових частин Національної гвардії України, ймовірного винуватця дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якого загинули дві людини, серед яких 12-річна дівчинка», - додали в ГБР.