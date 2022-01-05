Грузія: автобус з туристами впав з 80-метрового обриву

14:23 24 серпень Київ, Україна

Погодні умови та погана видимість дороги привели до трагедії. Пасажирський мікроавтобус, зіткнувшись з припаркованим авто, зірвався в ущелину, в результаті події загинули 17 людей, троє отримали серйозні травми.

Аварія сталася в муніципалітеті Душеті в центральній частині країни на дорозі Шатілі біля села Бісо, повідомили в МВС Грузії.

За словами очевидців, мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter їхав швидко, потім зіткнувся з порожнім припаркованим автомобілем робочих, і його викинуло в яр.



Автобус впав з висоти 80 метрів. За офіційною інформацією, 17 людей загинули, троє отримали серйозні травми. Рятувальники евакуювали вижили в безпечну зону, звідки їх повинні забрати карети швидкої допомоги. Пошуково-рятувальна операція в горах тривали до ранку в складних метеорологічних умовах. Поліція встановлює особи пасажирів.



Роботу координували заступник міністра внутрішніх справ і начальник Служби з надзвичайних ситуацій.