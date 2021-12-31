Угруповання відправляла українців працювати наркокур'єрами в РФ

20:23 19 серпень Київ, Україна

Правоохоронними органами Миколаївської області затримали групу осіб, яка займалася вербуванням українців, з метою роботи наркокур'єрами на території Російської Федерації.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції.

"Як встановлено, по прибуттю на територію РФ в короткі терміни всі ці люди були затримані правоохоронцями, а зарубіжні канали отримували можливість показати потрібну для них спотворену картинку про українців, які їдуть в Росію зі злочинними намірами", - розповів начальник ГУНП в області полковник поліції Сергій Шайхет.

Повідомляється, що вкрай важливо було встановити всіх членів угруповання. Слідство тривало кілька років.

"Наразі встановлено троє громадян, які входили до злочинної групи, жителі Миколаєва і області у віці від 24 до 31 року. І встановлені сім чоловік, які були завербовані і переправлені за кордон, і в даний час знаходяться в тюрмах в РФ. Але впевнений, коло фігурантів буде розширюватися ", - зазначив глава главку.

Зараз учасникам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України, це торгівля людьми за попередньою змовою групою осіб.



Покарання передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. А також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу - утримання під вартою. Триває слідство.